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Продажу протезов и машин для инвалидов освободили от НДС

10:52, 20 сентября 2020
Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что продажа автомобилей для перевозки инвалидов будет освобождена от налога на добавленную стоимость.

Речь идёт о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Также, согласно постановлению кабмина, НДС не будут облагаться протезно-ортопедические изделия и технические средства для инвалидов, средства для коррекции зрения и товары, способствующие сдерживанию коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Госдуму внесён законопроект о расширении господдержки для супругов скончавшихся ветеранов.

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