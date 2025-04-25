В России стали реже покупать водку Продажи водки в России сократились впервые с 2019 года

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В первом квартале 2025 года в России зафиксировано снижение розничных продаж водки в общепите и торговых сетях, сообщает РБК. Падение составило 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое снижение за шесть лет.

Основными факторами такой динамики, по мнению аналитиков, стали ужесточение ограничений в большинстве регионов страны, повышение акцизов и рост минимальной розничной цены на водку с начала года. Также отмечается изменение потребительских предпочтений — россияне стали чаще выбирать российские виски и джины. Дополнительным фактором называют естественное снижение спроса после аномального роста потребления в пандемийные и постпандемийные годы.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова посоветовала запивать мясные блюда водой или кисломолочными напитками типа айрана. Она объяснила, что белковая пища вызывает обезвоживание, поэтому важно поддерживать водный баланс.

Кандидат медицинских наук Ашот Григорьян в свою очередь сообщил, что умеренное потребление алкоголя не вредит здоровью, но людям с повышенной кислотностью следует пить меньше вина. Что касается кофе, то его избыток может спровоцировать аритмию. Григорьян также напомнил о необходимости умеренного потребления соли и других продуктов.