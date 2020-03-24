https://static.news.ru/photo/89c452ea-6dd4-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём продаж патронов в России увеличился на 130% по сравнению с мартом 2019 года, бейсбольные биты стали покупать чаще на 29%. Оружейники и эксперты объяснили повышенный спрос как сезоном охоты, так и «активизацией населения» в кризис.

Средний чек при покупке боеприпасов вырос на 53% и составил 2,48 тысячи рублей. При покупке бит, наоборот, стали выбирать более дешёвые модели, выяснил РБК через фискального оператора «Платформы ОФД», который обрабатывает данные с 900 тысяч онлайн-касс.

В оружейных магазинах изданию подтвердили «авральный спрос» на патроны. Тренер стрелкового комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий предположил, что на спрос повлияло падение курса рубля — россияне могли испугаться скорого удорожания оружия и боеприпасов.

По мнению председателя Федерации практической стрельбы Москвы Алексея Рогозина, россияне могли пойти в тиры после закрытия фитнес-клубов на карантин или просто «активизировались» в кризисной ситуации.

По информации РБК, спрос на оружие, патроны и «наборы для выживания» взлетел в Соединённых Штатах, где эксперты связали тенденцию с опасениями граждан, что полиция не сможет нормально функционировать в условиях пандемии.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.