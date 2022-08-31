Продажи лекарств в российских аптеках в июле снизились на 17%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле продажи лекарственных препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 17%, а оборот фармрозницы в денежном выражении — почти на 2%, сообщает «Коммерсант». Эксперты объясняют это тем, что россияне запаслись лекарствами еще весной, а также снижением уровня заболеваемости коронавирусом летом.

Издание уточняет, что по итогам июля продажи лекарств в натуральном выражении составили 297 млн упаковок, а в денежном – 87,9 млрд рублей. Снижение продаж в деньгах произошло впервые за период с декабря 2021 года. Кроме того, заметно сократились продажи биологически активных добавок (БАД) в денежном выражении — на 6,1%, до 5,6 млрд рублей. Последний раз спад продаж отмечался в марте прошлого года.

По словам экспертов, лето является традиционно низким сезоном для фармрозницы. К тому же сыграло роль ослабление пандемии COVID. В августе заболеваемость коронавирусом вновь начала расти и, соответственно, стали повышаться продажи лекарств. Кроме того, ожидается, что объемы реализации лекарств вырастут в осенне-зимний период в связи с традиционным изменением эпидситуации. Тем не менее специалисты полагают, что темпы прироста во втором полугодии будут все же ниже весенних.

Ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в правительство письмо, в котором попросил выделить больше средств на приобретение лекарств для лечения редких заболеваний. По мнению авторов, финансирование программы высокозатратных нозологий (ВЗН) следует увеличить на 20 млрд рублей, чтобы обеспечить препаратами всех нуждающихся.