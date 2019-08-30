https://static.news.ru/photo/523fc158-cbed-11e9-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анастасия Савиных/ТАСС

Продавщица мороженного Екатерина Сафронова, работавшая на Международном авиасалоне МАКС-2019, считает, что президент Владимир Путин подошёл второй раз за три года именно к ней случайно. По её словам, никаких иных причин, кроме как совпадение, в этой ситуации нет.

В эфире передачи «Центральное телевидение» на канале НТВ Сафронова рассказала, что уже несколько лет работает на авиасалоне. Причём, выполняет функции не только продавца, но и менеджера по организации торговли.

Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания, — объяснила девушка.

Она также уточнила, что мороженое для себя и для своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана Владимир Путин выбирал сам.

Как писал News.ru, лидеры двух стран решили попробовать холодное лакомство после осмотра экспозиций авиасалона. Позже СМИ обратили внимание, что мороженое российскому лидеру продала та же девушка, что и в 2017 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счёл это нормальным, так как на МАКС «из года в год работают одни и те же компании».