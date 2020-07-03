Продавец «рубашки Путина» отказался спорить с Кремлём о её подлинности

https://static.news.ru/photo/29f439e0-bdf0-11ea-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автор объявления о продаже рубашки, которая якобы принадлежит президенту Владимиру Путину и была забыта главой государства в одном из нижегородских отелей, ответил на комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он не удивился тому, что в администрации президента отрицают принадлежность предмета гардероба Путину, и до совершения сделки отказался предъявлять доказательства.

Могут отрицать, да, но при покупке будет всё ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель рубашки. Там ничего особенного нет, просто вышитая роспись швеи либо дизайнера. До покупки не будет предоставлена эта информация, — сказал он изданию «Подъём».

Продавец добавил, что пока реального покупателя нет. Рубашкой интересуются в основном представители СМИ и блогеры.

Объявление о продаже рубашки, якобы забытой Путиным в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, появилось на Avito в начале июня. Продавец оценил предмет одежды в 165 тысяч рублей. Он отметил, что рубашку не стирали, поэтому убедиться в том, что она принадлежала президенту, можно путём ДНК-экспертизы. Исследование должен оплатить покупатель, а продавец, в свою очередь, обещает за это снизить цену до 150 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков назвал объявление не заслуживающим доверия. По его словам, рубашку президента забыть в отеле не могли.