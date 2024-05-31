Продавец цветов у дома Заворотнюк вспомнил последнюю встречу с актрисой Продавец цветов у дома Заворотнюк признался, что не видел ее на улице пять лет

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Продавец цветов из поселка Крекшино, где находится дом Анастасии Заворотнюк, признался, что не видел актрису пять лет, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, последний раз знаменитость попадалась ему на глаза в 2019 году. После этого к нему за цветами приходила только ее мать. Супруг актрисы, Петр Чернышев, также не появлялся, добавил мужчина.

Маму видел пять дней назад, все нормально. Не плакала, ничего. Петра ни разу не видел. Последний раз Заворотнюк я видел в 2019 году. Она дома находилась все время, мать только приходила, покупала и все. На химии сидела на иностранной, рак мозга, — рассказал мужчина.

По его словам, после 2019 года никто не видел, как выглядит Анастасия Заворотнюк. Говоря о ее матери, продавец отметил, что она приходила с сыном актрисы от первого брака, Майклом. Как правило, они покупали обычные цветы и яблони, добавил он.

Известно, что в поселке Крекшино находятся дети актрисы — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы. Организацией похорон занимается сын Анастасии. Отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня, который расположен в том же населенном пункте.