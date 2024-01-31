Продавец раскрыла, как Wildberries выплачивает компенсации после пожара «Мам, купи»: WB выплатил менее 3% от потерянной суммы после пожара на складе

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Работа противопожарной службы РФ на складе Wildberries

Маркетплейс Wildberries после пожара на складе в петербургских Шушарах компенсировал продавцам менее 3% от потерянной суммы, сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» владелица магазина «Мам, купи» Дарья Зарыковская. По подсчетам предпринимательницы, в сумме у нее сгорело товара на 1,3 млн рублей, при этом компания выплатила ей лишь 30 тысяч.

Зарыковская рассказала, что Wildberries обещал компенсировать сумму сгоревших товаров еще 15 января, но ей «ничего не поступило», а другим продавцам «пришел маленький процент». Впоследствии компания несколько раз меняла правила выплат, и небольшая сумма от положенной компенсации была выплачена ей лишь 31 января.

Wildberries начал менять систему выплат прямо на глазах, говоря о том, что теперь она будет не раз в неделю, а раз в 10 дней, и все сдвигается, начал колдовать с нашими деньгами, как он обычно любит это делать. <...> В личном кабинете мы увидели информацию об отрицательном удержании в размере 30 тысяч рублей — это менее 3% от той суммы, которая, как мы считаем, сгорела на складе Wildberries, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что новый крупный склад Wildberries появится в Тосненском районе Ленинградской области, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук. Отмечается, что площадь помещения составит 154 тысячи квадратных метров, также в районе появится 7,5 тысячи рабочих мест.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.