https://static.news.ru/photo/104650a6-e0cd-11e9-91c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Магазин детской одежды HushHush составил список имён, которые могут принести успех ребенку. Эксперты выбрали десять женских и десять мужских имён, которые наиболее часто встречаются среди миллиардеров.

Они при составлении списка анализировали данные о своих клиентах, сообщает британская газета Sunday Times .

Как оказалось, среди мужских имен наиболее успешными являются Джон, Дэвид, Том, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим. К россиянам эти имена ни как не относятся, зато среди женских имён, можно найти те, которые россиянки носят с удовольствием: Мэри, Джудит, София, Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи и Кирстен.

Ранее News.ru сообщал, что Бейонсе собирается запатентовать имя дочери. Американская певица и актриса обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter). Артистка утверждает, что девочка является «культурной иконой», так как появилась на свет от двух известнейших исполнителей на планете, имея в виду себя и рэпера Шона Кори Картера, выступающего под псевдонимом Jay-Z.