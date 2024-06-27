Продавцов на маркетплейсах обяжут проверять качество своих товаров Глава Союза потребителей Шелищ: продавцы должны проверять качество своих товаров

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Продавцов на маркетплейсах нужно обязать проверять качество своих товаров, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», для этого в Минпромторге подготовили новый комплексный законопроект о маркетплейсах.

Мы считаем, что нужно прописать конкретную обязанность отслеживать наличие уведомления в адрес Роспотребнадзора о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, в частности о начале производства продукции. Это избавит маркетплейсы от серых производителей, — объяснил эксперт.

Шелищ отметил, что новый законопроект учитывает обязанности всех сторон — и продавцов, и покупателей, и владельцев пунктов выдачи заказов. Также в нем зафиксированы обязанности владельцев цифровой площадки, а именно то, что они должны исключить возможность продажи товаров, которые не соответствуют обязательным требованиям. Однако в законопроекте не прописано, как именно агрегатор должен это делать, заключил эксперт.

Ранее аналитик Владимир Ульянов рассказал, чтобы защитить свой аккаунт на маркетплейсе от злоумышленников, нужно придумать сложный пароль для входа. По его словам, мошенники стали взламывать аккаунты и списывать с привязанной карты деньги, делая заказы у фейковых продавцов. Также для безопасности аккаунта можно завести отдельную карту для покупок в интернет-магазинах.