Продавцов квартир обяжут возвращать деньги покупателям

https://static.news.ru/photo/aa0fd9be-40b7-11eb-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Поручительство продавца квартиры по возврату денег в случае признания сделки недействительной станет обязательным условием договора купли-продажи недвижимости. Над этим сейчас работает Пленум Верховного суда.

Так планируется защитить интересы покупателей, если жильё было продано с нарушением закона. Сделку могут признать «притворной», если объявятся кредиторы хозяина квартиры и заявят, что так он хотел уйти от оплаты долгов и признать себя банкротом, сообщает «Российская газета». Если же квартира досталась по наследству, то могут объявиться и другие наследники, которые заявят права на это жильё.

Чтобы покупатель не остался без жилья и без денег, в договоре купли-продажи будет прописан пункт о поручительстве продавца по возврату денег. Новое условие продажи квартир будет оговорено в постановлении Верховного суда «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве».

Ранее NEWS.ru сообщал, что наиболее рискованным способом расчёта при продаже квартиры является обмен средствами через банковскую ячейку, однако и при такой форме финансовых взаимоотношений есть способ уберечь себя от потенциального мошенничества и кражи денег, рассказал нотариус Дмитрий Точкин.