«Продайте сумочку»: Батюшка в Gucci собрал деньги на лекарства

https://static.news.ru/photo/33a7c2ae-cc7d-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Баскаков Фото: instagram.com/baskakovtver/

Тверской священник Вячеслав Баскаков, который знаменит своей любовью к брендовой одежде и аксессуарам, сообщил подписчикам о том, что заболел и ему нужно лекарство, которое стоит 1240 рублей.

Поклонник Gucci и Louis Vuitton поделился, что на последней службе в храме, так как она была праздничная, денег не собирали, поэтому батюшке не удалось собрать нужную сумму на лекарства самостоятельно.

Смешно, конечно, некоторым, что теле-интернет-«звезда», по многим версиям подпольный миллиардер, обращается с такой мелочной просьбой. Ждал вчера более 30 минут автобус до дома после службы в Боголюбском центре. Теперь сильно знобит. Хотя температуры ещё нет. В храме на службе денег не собирали, так как это была праздничная служба, для нас особая. Поэтому не могу купить Ингавирин90. Он мне всегда помогает. Если есть желание и возможность, то прошу немного помочь с покупкой. Даже если 10 рублей перечислите, то запишу на месяц в свой молитвенный помянник, — сообщил священнослужитель на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что просьба — не обман и что после покупки лекарства опубликует фото в социальной сети. Вячеслав Баскаков подчеркнул, что просит «не бесплатно», а взамен на молитву.

Большинство подписчиков были возмущены просьбой священника, который не скупится на покупку дорогой одежды.

Продайте сумочку. Мы за вас помолимся, чтоб Вы выздоровели поскорее без сбора денег, — посоветовал один из пользователей.

Некоторые подписчики обратили внимание на цену лекарства. По их данным, названное лекарство стоит около 600 рублей, что вдвое меньше названной священником суммы.

10 капсул = 592 рубля. Или ты и капсулы с логотипом LV заказал? Продай тапки — купи противовирусное, — посоветовал Юлий Кундиренко.

Пользователь Артур Сычёв порекомендовал священнику найти аптеку подешевле.

При всем уважении. Ингавирин 90 (10 капсул) во всех аптеках города стоит около 600 рублей. Больше 10 штук и не надо. Достаточно и 7. Будьте здоровы и не покупайте лекарства в такой дорогой аптеке около Вашего подъезда. Над Вами там издеваются, — сообщил подписчик Артур Сычёв.

Спустя один день священник набрал необходимую сумму на лекарства. Однако он упрекнул подписчика, который ему перевёл 100 рублей с подписью «На поддержание раскольничества». Вячеслав Баскаков даже выразил желание вернуть эти деньги отправителю.

Эх, брат, Алексей. Передайте эти 100 рублей другим, а лучше — первому попавшемуся нищему. Думаю, схимонах Романов, что монастырь захватил, в них тоже не нуждается. Я бы вам их вернул, но не знаю как. Наверное, лучше всего отдать нищим. Хотя вас в помянник тоже записал. Живите с миром! — сообщил священник.

Как писал NEWS.ru ранее, в Московском патриархате оценили просьбу тверского протоиерея Вячеслава Баскакова в Instagram. Пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Душенков сообщил, что священники обычно не собирают денег на нужды, и если бы тверской священник обратился в епархию, то ему помогли бы.