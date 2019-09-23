Помощь людям, безвинно попавшим под колесо правосудия — давняя русская традиция. Известно, что, например, в Сибири даже оставляли на ночь ковриги хлеба у дверей для беглых каторжников — тоже ведь люди! И в таком благородном деле, как помощь и поддержка попавшим в юридические жернова, не может быть «ни иудея, ни эллина». Не важно, какие у жертвы пристрастного разбирательства личные убеждения, каковы его политические или социальные взгляды, позиции по острым вопросам бытия.

Ведь люди, полагающие, что помогать нужно исключительно своим, принадлежащим к одной семье политических взглядов, на деле мало чем отличаются от невнимательных и пристрастных судей, список которых предлагает создать бизнес-омбудсмен Титов. Но в нашей стране с нашей же латентной идеологической гражданской войной возможно всё.

Вышедший из СИЗО актёр Павел Устинов не встал в ряды оголтелых оппозиционеров, не разорвал на себе рубаху, требуя немедленной отставки Путина, не поклялся до последней капли крови бороться с «кровавым режимом», а наоборот, подтвердил собственную аполитичность, отсутствие интереса к митинговому движению. К тому же, даже словом не обмолвился в поддержку других заключенных по так называемому «московскому делу», в лагере либералов, которые объективно немало сделали для вызволения актёра, раздались крики возмущения.

Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru

А что собственно произошло? Изначально Устинов заявлял, что он далёк от политики, в ареал действия Росгвардии попал случайно. Поскольку даже не был в курсе очередной несанкционированной акции. К тому же тот факт, что он изначально утверждал, что не собирался ни в какой акции участвовать, был сильным аргументом в его защиту. Не менее впечатляющим, чем видеозапись, доказывавшая, что Павел никаких действий не предпринимал, а просто, выйдя из метро, стал разговаривать по телефону. В этот момент его и начали «винтить».

Надо понимать разницу между помощью и вербовкой. Актёр не давал обет, что, в случае своего освобождения, всенепременно пополнит ряды оппозиционеров. Это не его роль в этой жизни. Революционером и ниспровергателем он может быть только на сцене. Но в жизни он честен и никакую маску на себя напяливать не намерен. Он просто всех поблагодарил за поддержку. И этого вполне достаточно.

И в этом Павел очень похож на журналиста Ивана Голунова, из которого в либеральном лагере также хотели сделать нового уличного лидера, раз уж он получил такую трагическую известность. Но и тогда ничего не вышло. Голунов предпочел остаться в профессии, которая предполагает объективность и многовекторность в общении. Вот и Устинов не собирается шагнуть со сцены в кипящий политический котёл.

Ведь давно сказано: какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. И не дай Бог, распространять справедливость исключительно на «своих», полагая, что «чужие» виноваты уже по определению. И пускай Голунов пишет, а Устинов играет, а вот их примеры должны вдохновлять людей справедливых на помощь тем, кого справедливость оставила.