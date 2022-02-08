Процесс лишения лицензии недобросовестных управляющих компаний упростят

Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий лишать лицензии недобросовестных управляющих компаний, даже если в соответствующем реестре имеются записи о домах, которые находятся в управлении у данной компании, рассказала один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы Наталья Костенко. Она напомнила, что сейчас лишить лицензии управляющую компанию можно, только если она нарушала правила или если в реестре лицензий региона отсутствуют сведения о домах, которыми эта компания управляет, пишет «Парламентская газета».

Сейчас лицензионная комиссия может обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии по двум причинам одновременно: компания грубо и неоднократно нарушала предписанные лицензией правила и сведения о домах, которыми она управляет, отсутствует в реестре лицензий региона в течение шести месяцев, — пишет издание.

По данным СМИ, на практике часто возникают ситуации, в которых недобросовестная компания успевает провести собрание жильцов, чтобы взять под управление хотя бы один дом. В то время как государственная жилищная инспекция исключает дома такой фирмы из реестра через суд. Считается, что предложенная инициатива позволит более оперативно принимать меры по отзыву лицензии у недобросовестных управляющих компаний.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, уточняющее порядок расчёта оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме. Также в рамках постановления установлен последовательный порядок перерасчёта суммы к оплате для разных случаев, включая смену управляющей компании, истечение календарного года, а также платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.