Инфекционист Минздрава: процент «тяжёлых» пациентов с COVID-19 не растёт

https://static.news.ru/photo/bf5c834c-8f75-11ea-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Общее увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией не сказалось на среднем количестве пациентов с тяжёлыми симптомами СOVID-19. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Она уточнила, что суточный прирост по России составляет 7,9%. Из них заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями 51% лёгких случаев, 38% средней тяжести и 11% тяжёлых. Пропорция этих показателей остаётся стабильной.

По словам специалиста, рост выявленных случаев инфицирования связан с увеличением проводимого в стране тестирования на коронавирус.

Если не проводить тесты, то мы будем видеть и иметь только явные случаи заболеваний — средней тяжести и тяжёлые. Лёгкие и бессимптомные случаи, таким образом, вообще не попадут в статистику и усугубят распространение инфекции, — пояснила Малинникова, её слова приводит ТАСС.

Инфекционист подчеркнула, что в стране стали активнее использовать диагностику на всей территории, а не только в столичном регионе и Санкт-Петербурге.

По состоянию на 6 мая в России официально зарегистрировано порядка 165,9 тысячи фактов заражения, скончались чуть более 1,5 тысячи человек, исцелились свыше 21,3 тысячи.

В целом в мире уже более 3,6 млн выявленных случаев инфицирования, свыше 257 тысяч умерли, больше 1,2 млн выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали лечить от коронавируса только проверенными средствами, которые прошли клинические испытания.