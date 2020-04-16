Проценко рассказал об итогах работы клиники в Коммунарке за 45 дней

https://static.news.ru/photo/b245fa86-7fa7-11ea-b345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

За 45 дней работы в столичную клинику в Коммунарке поступило 1659 пациентов, 1140 из них уже выписано. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Он отметил, что за приведёнными цифрами «много больше всего», и обратился с благодарностью к команде медицинских специалистов.

По словам Проценко, на сегодняшний день в больнице на лечении состоят 490 пациентов, 44 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Главврач подчеркнул, что 21 человек в клинике подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

За сутки поступило 52 пациента, выписано 46, — написал Проценко в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке заявил, что вылечился от коронавируса и вернулся на рабочее место.