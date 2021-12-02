Проценко рассказал о количестве ложноотрицательных ПЦР-тестов

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Властям Санкт-Петербурга стоит обратиться к опыту московских коллег в вопросе уборки снега, рассказал политолог Дмитрий Захаров «Народным Новостям». По его словам, сейчас ситуация на улицах в Северной столице тяжёлая.

Чтобы решить подобные проблемы, Петербургу нужно опираться на московский опыт, где работают порядка 50 снегоплавильных станций, создан резервный парк для заранее подготовленных снегоуборочных машин. Люди работают. В Петербурге я ни...