Проценко рассказал о количестве ложноотрицательных ПЦР-тестов
Александр Чеков
Александр Чеков
18:06, 02 декабря 2021
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press
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ПЦР-тесты показывают ложноотрицательный результат в 30% случаев. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Российской газете», добавив, что так происходит во всём мире.
Дело в том, что даже при наличии коронавирусной клиники ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30% случаев. И не только у нас, это мировая статистика, — цитирует его издание.
Таким образом, по словам Проценко, упустить же начало разрушительного действия коронавируса очень просто. Новые штаммы ведут к быстрому повреждению лёгких.
Вот только что поступил пациент с 25% поражения лёгочной ткани, а буквально через 48 часов у него может быть повреждено уже 80-90% лёгких, — резюмировал он.
24 ноября 11 врачей опубликовали в СМИ обращение, в котором пригласили посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги известных личностей, отрицающих необходимость вакцинации. В числе подписавших письмо были главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы № 52 Марьяна Лысенко, КБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко и другие.