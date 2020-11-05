Проценко рассказал, как смягчить третью волну коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрёк третью волну пандемии коронавируса. По его словам, она ожидается в марте.
Однако новый удар эпидемии будет не таким мощным, как предыдущие, если медицинское сообщество будет в полной готовности,
Проценко подчеркнул, что третья волна «будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина». Тем не менее, на изучение препарата потребуется ещё примерно три-четыре месяца, уточнил он.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.
При этом, как писал NEWS.ru, Проценко указал на то, что в обществе снизилась настороженность из-за пандемии. Одни люди привыкли к постоянной угрозе, а другие, у кого в окружении нет заразившихся, разуверились в ней.