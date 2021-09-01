Проценко предупредил москвичей о новой вспышке коронавируса

В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса, предупредил главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в кулуарах марафона «Новое Знание». Его слова приводит ТАСС.

Мы понимаем, что сейчас, сегодня, 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка, — сказал Проценко.

Врач отметил: риск возникновения новой вспышки — управляемый. При этом управляется он не столько врачами, сколько самими жителями и СМИ. Проценко подчеркнул: если к этому периоду люди максимально вакцинируются, риски станут минимальными.

Накануне Проценко отмечал, что у конца сентября есть все «предпосылки для вспышки и тяжёлого течения болезни». Он убеждён: людям придётся жить с коронавирусом дальше, как с гриппом. Только профилактика и вакцинация помогут бороться с болезнью.

Ранее сообщалось, что в Министерстве науки и высшего образования назвали количество привитых студентов и сотрудников российских вузов.