Проценко отказался идти в Госдуму

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который состоял в федеральном списке партии «Единая Россия», отказался от кресла в Государственной думе. Он продолжит работу «в команде московского здравоохранения». Об этом медик написал в Telegram.

Он заявил , что это необходимо, чтобы сохранить знание об «узких местах» в системе здравоохранения. Проценко продолжит работать в столичном здравоохранении, а также будет проводить консилиумы с врачами по всей стране и контролировать ход реализации программы политической партии. Кроме того, он возглавит партийную комиссию по здравоохранению.

Важно, что в Государственную Думу нового созыва вошли мои коллеги-врачи, — а это гарантия того, что наша командная работа принесёт результат — система здравоохранения в нашей стране будет меняться в интересах пациентов и врачей! Берегите себя и не болейте! — заключил он.

От мандата в парламенте отказались министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Из лидеров предвыборного списка ЕР в число депутатов Госдумы нового созыва войдёт только детский обмудсмен Анна Кузнецова.