Проценко объяснил своё участие в думских выборах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что согласился на участие в выборах в Госдуму из-за возможности побыть частью команды, которая займётся перезагрузкой системы здравоохранения, чтобы помочь и врачам, и пациентам. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Главный мой мотив: почему я согласился на участие в выборах — возможность участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, возможность помочь врачам и пациентам, — написал он.

Проценко добавил, что по поручению президента партия «Единая Россия» совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи. При этом врачи уже активно работают над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех.

В частности, в планах — ремонт действующих больниц и поликлиник, а также строительство новых. При этом регионы должны получить современные машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы.

Ранее Проценко не исключил вероятность ещё одной волны COVID-19 в России. Предотвратить её можно только путём вакцинации.

Он также указал на то, что высокий титр антител не относится к противопоказаниям к вакцинации. По словам Проценко, тем, кто переболел коронавирусом, необходимо привиться через полгода после выздоровления.