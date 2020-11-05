Проценко назвал главное отличие в ситуации с коронавирусом весной и осенью

https://static.news.ru/photo/dfd1c716-1f69-11eb-8220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главные отличия нынешнего этапа пандемии от весеннего.

По словам медика, в данное время в обществе наблюдается снижение настороженности.

Люди привыкли. Люди не верят. В социальных сетях начинаются хейтерские высказывания в духе «врачей под трибунал». За то, что мы, якобы обманываем людей: коронавируса нет, так как у меня в близком кругу никто не заболел, — рассказал врач RT для проекта «Эпидемия».

Он предложил последовать примеру коллег из Греции. Там медики предложили людям, не верящим в коронавирус, посетить «красную зону» больницы. Различие лишь в том, что врачи наденут средства индивидуальной защиты, а ковид-диссиденты — нет.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов ведомства рассказала, что российская медицинская система на данный момент перегружена из-за пандемии коронавируса. Также существует дефицит медработников.

По словам Драпкиной, не следует назначать себе лекарственные препараты до общения с лечащим врачом или телемедицинской консультации с медиком. До тех пор, пока подобные шаги не будут предприняты, основным лечением должно быть питьё тёплой воды в больших количествах и «симптоматическое снижение температуры». Специалист отметила, что на сегодняшний день единственной альтернативой вакцинации от COVID-19 является только максимальное ограничение контактов.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.