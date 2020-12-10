Процедуру установления инвалидности могут упростить

https://static.news.ru/photo/2a19df08-3b43-11eb-9bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений необходимо упростить, считают в Минтруде. Проект соответствующего постановления опубликован на портале правовых актов.

Как поясняется в записке к документу, россияне, которым необходимо получить направление на медико-социальную экспертизу из медучреждений, испытывают затруднения при прохождении необходимых обследований из-за пандемии коронавируса и введённых в связи с эпидемиологической ситуацией ограничений, передаёт РИА Новости.

Кроме того, медицинские учреждения загружены в связи с большим числом заболевших коронавирусом. Такая ситуация привела к тому, что за апрель-ноябрь 2020 года на мед-соц экспертизу направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В случае, если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащихся в приложении к Правилам, при наличии ранее проведенных медицинских обследований, подтверждающих такие заболевания и степень выраженности нарушенных функций органов и систем, в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем. При этом медицинские обследования, содержащиеся в Перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся, — говорится в документе.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов заявил, что гарантии прав инвалидов, которые теперь закреплены в Конституции, нужно реализовывать совместно с общественными объединениями. Он напомнил что поправками были закреплены положения, касающиеся соцзащиты инвалидов, которая основывается на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, а также на недопустимости дискриминации и подчеркнул, что считает крайне важным то, что инициаторами данной поправки стали именно представители общественных организаций.