Процедуру признания инвалидности поменяют в РФ

https://static.news.ru/photo/0ba8a9e0-c7d6-11ea-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура признания инвалидности в России станет проще и будет проходить без личного присутствия. Свой вердикт эксперты будут выносить на основе медицинских документов.

Дистанционное признание инвалидности стало возможным из-за коронавируса. В Госдуме предложили сохранить эту возможность и после пандемии, сообщает РИА Новости.

Сейчас Минтруд прорабатывает вопрос о максимальном расширении практики прохождения МСЭ без личного присутствия. Но для этого необходимы различные доработки. Так, в проактивный формат переводят процедуры, связанные с оказанием мер социальной поддержки инвалидам. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму для рассмотрения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Сергей Леонов и депутаты ЛДПР предложили законопроект, согласно которому пенсии работающих инвалидов будут ежегодно индексироваться, а также фиксированные выплаты к страховой пенсии.