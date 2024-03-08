Названа причина проблем с оплатой алкоголя перед 8 Марта АКОРТ: проблемы с оплатой алкоголя возникли только в отдельных магазинах

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Проблемы с оплатой алкоголя и табачных изделий, о которых стало известно вечером 7 марта, зафиксированы только в отдельных торговых точках, масштабных сбоев не возникло, сообщил ТАСС глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, сейчас временные трудности устранены, продукция продается без каких-либо проблем.

Только в некоторых торговых точках поздним вечером наблюдались временные небольшие сложности с оплатой алкоголя и табачных изделий, — пояснил Караваев.

Председатель АКОРТ также добавил, что глобальных сбоев, связанных с работой платежных терминалов, не было, а на следующий день — 8 марта никаких сообщений о технических проблемах не поступало. По его словам, магазины работают в штатном режиме, весь ассортимент отпускается без осложнений. По данным агентства, накануне вечером в Сети появились жалобы кассиров из крупных сетевых магазинов на то, что акцизные марки на алкогольных напитках и сигаретах не сканировались, из-за чего их нельзя было продать.

Ранее ситуацию также прокомментировали в Росалкогольтабакконтроле. В ведомстве отметили, что какие-либо неполадки в работе автоматизированной информационной системы учета зарегистрированы не были.