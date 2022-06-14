Проблему с зачатием связали с последствиями коронавируса Репродуктолог Ермолаева связала проблему с зачатием с последствиями от коронавируса

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Многие переболевшие COVID-19 до сих пор ощущают последствия болезни. Так, многие женщины, перенесшие данную инфекцию, испытывают проблемы с зачатием. Репродуктолог Анна Ермолаева из клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC) рассказала «Газете.Ru», что проблемы с менструальным циклом часто встречают у пациенток, которые были подвержены коронавирусной инфекции в тяжелой форме.

Также Ермолаева уточняет, что китайские ученые узнали о нарушении в работе яичников из-за данной болезни. Поэтому клетки, которые необходимы для оплодотворения, просто не созревают.

Это может приводить к сложностям в зачатии, неудачным попыткам ЭКО или выкидышу в первом триместре беременности, — отметила репродуктолог.

Также врач напомнила, что по истечении нескольких месяцев работа организма нормализуется, но подобное все равно нужно учитывать во время планирования беременности.

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