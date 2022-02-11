ТПП призвали изменить условия медосмотра для экспатов из Европы

Представители западных торгово-промышленных палат в России продолжают попытки урегулировать ситуацию с медосмотрами для иностранных специалистов, которые по закону с 1 марта 2022 года будут обязаны каждые три месяца проходить обязательное медобследование, включающее проверку на наркотики, а также туберкулёз, сифилис и другие заболевания. Глава Московского представительства Объединения Торгово-промышленных палат Маттиас Шепп заявил, что из-за этого Россию каждую неделю покидают десятки иностранных специалистов, пишет АБН.

Люди, которые вложили в проекты по 3–4 млрд рублей, стоят в очереди несколько часов, чтобы сдать анализы, которые они уже сдавали в своей стране для получения рабочей визы в Россию, — пожаловалс я Шепп.

По его словам, проблема во многом заключается в том, что сдавать указанные анализы можно исключительно в специальных центрах подчинения МВД. В этих местах и так стоят очереди из огромного количества гастарбайтеров из Средней Азии, которые также пытаются пройти медосмотр и сдать анализы.

С 29 декабря в России ввели новые правила для работающих мигрантов, въезжающих в страну на длительный срок. Теперь иностранцы обязаны пройти дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и наркотики. Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии, детям до шести лет и другим категориям граждан. В отношении нарушителей новых правил будет рассматриваться вопрос о сокращении срока пребывания на территории РФ.

Ранее стало известно, что МВД прорабатывает инициативу, предполагающую возможность высылки из России иностранцев за грубые административные правонарушения, сообщила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. По её словам, работа ведётся в рамках совершенствования инструментов контроля за пребыванием иностранных граждан в стране.