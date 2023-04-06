Суд Петербурга оценил мучения владельца дефектного УАЗ «Патриот» Владелец УАЗ «Патриот» отсудил деньги у производителя из-за невозможности ездить на этой машине

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

УАЗ «Патриот», архивное фото

Собственник машины обратился в суд с иском против Ульяновского автомобильного завода, поскольку на приобретенном транспортном средстве было «невозможно ездить», говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Владелец внедорожника выиграл дело.

Спустя год после покупки «Патриота» в 2020 году, на который распространялась гарантия на три года, машина начала «сыпаться». Владелец зафиксировал многочисленные поломки и обратился в 2021 году к заводу УАЗ с требованием устранить все поломки автомобиля и компенсировать моральный ущерб.

Машину забрали в дилерский центр на эвакуаторе и в следующем месяце сообщили, что владелец может приехать забрать ее. Когда мужчина прибыл туда, ему сообщили, что машину не починили и отдать ее не смогут. Так произошло еще трижды.

В иске мужчины было 17 претензионных пунктов. Из них следует, что в машине ненадлежащим образом работает усилитель рулевого управления, двигатель расходует слишком много масла, плохо работают замки дверей, двигатель автомобиля не всегда заводился с первого раза, аккумулятор функционировал ненадлежащим образом, а также, что автомобиль не всегда набирал скорость.

Кировский районный суд по результатам проведенной экспертизы подтвердил все недостатки автомобиля и взыскал с завода 850 000 рублей уплаченные за авто, разнице в стоимости внедорожника — 850 000, компенсацию морального вреда на сумму в 30 000, расходы за оплату услуг представителя — 50 000 рублей, расходы за оплату госпошлины — 3155 рублей и оштрафовал завод на 825 000.

Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко заявил, что при покупке поддержанного автомобиля стоит вначале обратить внимание на то, какая в ней задействована коробка передач и исправно ли она работает. Помимо того, важно осмотреть двигатель — при протечке масла из выхлопной трубы может идти дым, уточнил он.