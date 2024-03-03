«Проблема с клопами сохраняется»: Коц об Олимпийской деревне в Париже Коц пошутил о проблемах с клопами в Олимпийской деревне Парижа

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Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале пришел к выводу, что 10 лет назад в Сочи лучше подготовились к Олимпиаде, чем сейчас в Париже, судя по рассказу французского политика Флориана Филиппо, назвавшего «позором» условия проживания в Олимпийской деревне, построенной к Играм 2024 года. По его словам, санузлы в двухместных номерах почему-то рассчитаны на четырех человек, комнаты тесные, кровати сделаны из картона, а матрасы — из переработанного мусора. Коц пошутил, добавив от себя, что наблюдаются и проблемы с клопами.

Кроме того, сохраняется проблема с клопами и крысами. Олимпийскую деревню Филиппо назвал Макронистаном, — отметил Коц.

Военкор напомнил, как во время строительства Олимпийской деревни в Сочи западные журналисты фотографировали унитазы. Также, по его словам, в их объективы попадали стаи бродячих собак и мусорные контейнеры.

Глумились, мол, да что эти отсталые русские могут вообще организовать. Оказывается, могут. А вот на родине Пьера де Кубертена с этим, оказывается, проблемы, — констатировал военкор.

Ранее организаторы парижских Игр 2024 года представили концепт медалей, каждая из которых содержит фрагмент оригинального металла Эйфелевой башни. Кусочки железа весом 18 граммов от главной достопримечательности Парижа поместили в сердцевину медалей.