Пробки в Москве второй день подряд достигли девяти баллов

https://static.news.ru/photo/2bfaec38-6daf-11eb-98d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пробки на дорогах Москвы с 7–8 баллов увеличились до 9 баллов к утру 13 февраля. Участков с серьёзными затруднениями в движении транспорта стало меньше.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что ситуация с пробками из-за снегопадов улучшилась в центре столицы, но остаётся тяжёлой на МКАД.

Самыми проблемными местами остаются участки около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе (внешняя сторона), около Химок (внешняя сторона) и Дмитровского района столицы (внутренняя сторона). От Третьего транспортного кольца в сторону области стоит пробка в несколько километров на Варшавском шоссе.

Дорожная ситуация стала тяжёлой ещё утром 12 февраля. Максимального значения — 10 баллов — нагрузка на дорогах Москвы достигла около 17:00.

Ранее NEWS.ru сообщал, что движение машин ограничили и на нескольких трассах Московской области. Причиной стала необходимость убрать снег, выпавший во время снегопада, сообщили в местном главке МВД. Водителей попросили строго придерживаться правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности автомобилистам следует отказаться от машин в пользу рельсового транспорта.