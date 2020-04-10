Пробки на въездах в Москву образовались после введения пропусков

https://static.news.ru/photo/2a1b5d22-7ed5-11ea-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Проверки пропусков на передвижение спровоцировали затруднение движения на всех основных автомагистралях, ведущих в столицу.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» в 07:50 мск пробки в городе оцениваются на 4 балла из 10. При этом индекс самоизоляции составляет 4,9 балла из 5. Наиболее затруднён проезд на юго-востоке, юго-западе и юге столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, источники сообщают, что сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву пока откладывается, эта мера начнёт действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев.