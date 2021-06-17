«Пробивает иммунитет»: Собянин заявил о доминировании нового штамма COVID

https://static.news.ru/photo/0c62ea96-cf8f-11eb-800b-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: vk.com/mossobyanin

В Москве практически не осталось китайского варианта коронавируса, его заменил новый, более агрессивный и тяжёлый вариант. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости.

Такое заявление градоначальник сделал в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.

К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует, — подчеркнул он.

По его словам, эта мутация более агрессивная, быстрее распространяется, а также тяжелее переносится заболевшими.

Пробивает значительно больше иммунитет человека, — добавил Собянин.

Он назвал это новым вызовом, который усложняет как эпидемиологическую, так и экономическую ситуации. По его словам, из-за большей тяжести штамма больше людей будут доставлять в больницы, а значит, потребуется больше стационаров и бороться с вирусом станет сложнее.

Ранее на совещании у премьера Михаила Мишустина мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стремительно ухудшается. При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.