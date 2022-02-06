«Про запрет секс-игрушек в Писании не сказано»

В СССР, как известно, «секса не было». Эта тема в медиа перестала быть табуированной только после распада государства. В год исчезновения Союза в Москве на проспекте Мира появился первый секс-шоп. За 30 лет существования интим-маркеты не раз подвергались критике блюстителей нравственности. Главными противниками секс-шопов выступали представители РПЦ, в последнее время такие голоса со стороны представителей Церкви зазвучали вновь. Но они не смогли оказать существенного влияния на общество. Последние исследования показывают — интерес к интимным товарам у россиян растёт. NEWS.ru разбирался, почему моральные директивы Церкви оказались оторваны от реальной жизни и можно ли их выполнить хотя бы теоретически.

Разжигая в себе похоть

Служители Церкви в очередной раз выступили против символа мирских радостей. Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом» и предложил их запретить.

Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, — отметил Иларион во время интервью на одной из радиостанций.

Пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин также высказался на эту тему. Он обратил внимание на оформление витрин. По его мнению, наличие кричащих вывесок магазинов товаров для взрослых на Ставрополье — это вопрос нравственности законодателей. Священнослужитель добавил, что молодёжь нужно воспитывать на евангельских заповедях и прививать служение Богу как смысл жизни, а не пропагандировать секс-шопы. Тогда, по его мнению, она будет так же нравственна, как и старшее поколение.

Протоиерей Константин Островский также является противником магазинов интимных товаров. В беседе с NEWS.ru он отметил, что «никакой верующий человек не будет заходить в секс-шоп», даже будучи в браке.

Половая жизнь человека (то, через что человек входит в мир) не срамная, как многие думают, а священная и глубоко символичная. Эта символика присутствует во многих местах Библии: муж как символ Бога, а жена как символ избранного народа и символ человеческой души; муж как символ Христа, а жена как символ Церкви. Именно муж и жена, а не абы кто. Супружеская близость благодатна и многогранна. Когда мы выдёргиваем из таинственных, очень глубоких отношений одну только внешнюю услаждающую часть, то получается бесстыдство. Константин Островский протоиерей протоиерей

Священник добавил, что «всё, что нужно для полноценных супружеских отношений и зачатия детей, человеку дано от природы». А приходя в секс-шопы, люди выставляют напоказ свои интимные отношения, демонстрируя и разжигая в себе похоть. Это и является грехом.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Священник Андрей Пастернак в разговоре с NEWS.ru напомнил, что супружество создано как церковное, нерушимое таинство. Так проповедовал Спаситель в Новом Завете. Между мужем и женой должны быть естественные отношения. То есть сексуальная и духовная близость. Это очень интимная сфера, которая касается исключительно двоих. Церковь запрещает только применение контрацептивов, про остальное в Священном Писании не сказано.

Православие не вторгается в интимную жизнь супругов, но есть очень жёсткие установки. Супруги не должны препятствовать рождению детей. Любое искусственное регулирование в этой области является грехом. Других запретов не прописано. Андрей Пастернак священник, клирик Николо-Кузнецкого храма священник, клирик Николо-Кузнецкого храма

Библия и учение Церкви — это про духовную жизнь, про взаимоотношения человека с Богом, а не с супругом в постели, подтвердил NEWS.ru психолог, автор YouTube-канала «КиберПоп ТВ», бывший священник Андрей Федосов. Священное писание не вторгается в интимную жизнь конкретного человека. В нём ничего не сказано о том, как правильно заниматься сексом, а как — нет. Грехом является только блуд — физическая близость лиц, не состоящих в законном браке.

Спрос растёт

Несмотря на протесты Церкви, в России растёт спрос на интимные игрушки. Помимо секс-шопов, крупные федеральные маркетплейсы начали продавать товары для взрослых.

Wildberries начала реализовать продукцию категории 18+ с 2020 года. Интерес к этим товарам со стороны покупателей динамично растёт, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Так, во втором полугодии 2020 года их продажи в штуках по сравнению с первым полугодием 2020-го выросли на 125%, а за весь 2021 год рост составил 240%. В 2021 году покупатели чаще всего приобретали на Wildberries презервативы и лубриканты, анальные пробки, массажные средства и эротические настольные игры.

Покупатели действительно стали активнее заказывать товары для взрослых онлайн в период локдауна. Мы связываем это с расширением ассортимента интернет-магазинов и маркетплейсов, а также ростом доступности онлайн-покупок, что привело в этот сегмент больше новых клиентов, — сообщили представители компании.

В пресс-службе добавили, что люди нередко испытывают смущение перед походами в магазины товаров для взрослых и стремятся сохранить анонимность таких покупок. Благодаря интернет-магазинам это стало возможно.

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Секс-игрушки весьма полезны, особенно для одиноких людей. Купить такой предмет и использовать его гораздо лучше, чем вступать в случайные половые связи, сообщил NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. Физиологические потребности есть у каждого человека, а ассортимент магазинов для взрослых помогает безопасно их удовлетворить. Сейчас это особенно актуально, потому что во время пандемии у людей снизилось количество интимных контактов. Так, зарубежные исследования показывают, что от трети до половины женщин сейчас находятся вне отношений. А значит, им нужны альтернативные способы удовлетворения физиологических потребностей.

Спасти свои пошатнувшиеся отношения с властью

Более 80% россиян называют себя православными верующими, но вовлечены в церковную жизнь не более 10% из них. Они ходят на службы, соблюдают посты, общаются со священниками. Высказывания священнослужителей значимы и авторитетны только для этой категории граждан, остальные к ним особо не прислушиваются, сообщил NEWS.ru социолог центра изучения общественного мнения Степан Гончаров. Вряд ли мнения отдельных представителей РПЦ могут серьёзно повлиять на общественное мнение, добавил он.

Российский мейнстрим в последние годы стремится к консерватизму, пуританству и совсем не доверяет сексу. Все интимные практики стараются максимально урегулировать и ограничить, потому что свобода в интимной жизни рано или поздно «перейдёт» и на другие сферы, сообщает NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. К тому же страной руководят в большинстве своём люди пожилого возраста, которых секс интересует меньше по понятным причинам. Церковь же этот тренд улавливает и транслирует, чтобы спасти свои пошатнувшиеся отношения с властью, считает он.

У верхушки РПЦ с руководством России сейчас происходят непонятные трения. Нет того былого авторитета, там явно произошло некое охлаждение. Церковь пытается подстроиться и доказать свою преданность и полезность нынешней власти. А атака на секс и призыв его каким-то образом ограничить — прекрасный способ добиться этой цели. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Сергей Булкин/NEWS.ru

Охлаждение отношений между властью светской и духовной случилось с подачи первой, говорит он. По словам Рощина, в нулевые годы на духовенство возлагали большие надежды. Думали, что священники смогут влиять на народ, внушая «нужные» мысли. Но чуда не произошло.

Поняли, что толку особого нет. Потому что людей, которые постоянно ходят в церковь, — 1-2%. И даже если Церковь захочет, она просто не сможет формировать какие-то поведенческие установки. Людям неинтересно мнение представителей РПЦ, — отмечает Рощин.

Призыв закрыть секс-шопы всё же найдёт отклик в сердцах основной части прихожан. Сегодня в церковь ходят чаще люди пожилого возраста, которых секс интересует в меньшей степени, сообщил Рощин. Заявления священников направлены и на эту аудиторию, которая горячо поддержит пуританские идеи, полагает он.