Про эти чудо-растворы должен знать каждый дачник: пять рецептов

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Опытные дачники знают, что некоторые растворы — незаменимые помощники в уходе за садом. Они раскрыли пять рецептов таких растворов.

1. Раствор марганца и медного купороса является эффективным средством для борьбы с грибковыми заболеваниями на плодовых и ягодных культурах.

2. Ранневесенняя подкормка малины, смородины, земляники и крыжовника раствором марганца с борной кислотой поможет сильно увеличить урожай, особенно на песчаных почвах.

3. Соль тоже может быть полезна в саду. Опрыскивание сильным соляным раствором яблонь и груш перед распусканием почек предотвратит развитие грибковых инфекций.

4. Пищевую соду можно применять на виноградниках во время созревания ягод. Отмечается, что это увеличивает содержание сахара в ягодах и делает их устойчивее перед серой гнилью.

5. При массовом пожелтении и преждевременном опадении листьев на смородине и крыжовнике нужно применять кальцинированную соду.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева уточнила, что дачникам стоит сажать рядом с озимым чесноком томаты, бобовые, а также бахчевые культуры и капусту для получения хорошего урожая. Кроме того, чеснок также выделяет фитонциды, защищающие соседей растения от болезней и вредителей.