Призывников с Севера начнут отправлять в армию в конце мая

Северный морской флот сообщил о мерах по противодействию распространению коронавируса. Призывников из Архангельской и Мурманской областей начнут отправлять в войска не раньше 20 мая.
Призывные комиссии откроются на второй неделе мая,
В рамках борьбы с СOVID-19 сотрудники комиссариатов начнут работать посменно, а некоторые — удалённо. По личным вопросам будут принимать только онлайн, а в зданиях военкоматов установят бесконтактные термометры.
Кроме того, уточнение данных учёта будут проводить по телефону.
Ранее NEWS.ru писал, что Генштаб решил не рисковать здоровьем заканчивающих школы или техникумы призывников и разрешил военкоматам не призывать их в армию весной этого года. COVID-19 ввёл для них своего рода карантинную отсрочку до осени. Как пояснили NEWS.ru в Минобороны, это означает, что ребят не привлекут к прохождению медкомиссии и дальнейшему взаимодействию с военкоматами в ожидании отправки в войска. Некоторым из них позволят сдать вступительные экзамены и поступить в высшие учебные заведения, окончательно «откосив» от армии.
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