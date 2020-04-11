Призывников с Севера начнут отправлять в армию в конце мая

https://static.news.ru/photo/e0ba1732-7c26-11ea-800b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Северный морской флот сообщил о мерах по противодействию распространению коронавируса. Призывников из Архангельской и Мурманской областей начнут отправлять в войска не раньше 20 мая.

Призывные комиссии откроются на второй неделе мая, передаёт РИА Новости.

В рамках борьбы с СOVID-19 сотрудники комиссариатов начнут работать посменно, а некоторые — удалённо. По личным вопросам будут принимать только онлайн, а в зданиях военкоматов установят бесконтактные термометры.

Кроме того, уточнение данных учёта будут проводить по телефону.

Ранее NEWS.ru писал, что Генштаб решил не рисковать здоровьем заканчивающих школы или техникумы призывников и разрешил военкоматам не призывать их в армию весной этого года. COVID-19 ввёл для них своего рода карантинную отсрочку до осени. Как пояснили NEWS.ru в Минобороны, это означает, что ребят не привлекут к прохождению медкомиссии и дальнейшему взаимодействию с военкоматами в ожидании отправки в войска. Некоторым из них позволят сдать вступительные экзамены и поступить в высшие учебные заведения, окончательно «откосив» от армии.