Призывавший каяться священник-битбоксер из TikTok оказался актёром-атеистом

https://static.news.ru/photo/6572d166-c213-11eb-8cbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой ролика из TikTok, исполнивший битбокс в одежде священнослужителя, на самом деле актёр Константин Самойлов. Он утверждает, что не знает, кто выложил ролик в Сеть, передаёт телеканал «360».

По словам мужчины, шуточное видео он отправил лишь двоим друзьям, а те, судя по всему, переслали кому-то ещё. Он отметил, что никто из знакомых пока что не признался в «сливе» ролика.

Я атеист на самом деле, — признался Самойлов.

Между тем в соцсети клип уже недоступен. Сейчас на аккаунте пользователя Anja Konkova, где был размещён ролик, все видео скрыты.

Саму идею записать ролик актёр объяснил желанием сделать своеобразный трибьют уличному петербургскому музыканту, известному как MC Покайся. Тот прославился на улицах Северной столицы, а затем и в Интернете в 2008 году.

Я вспомнил, что такое весёлое видео было, и решил записать в TikTok, — рассказал актёр.

Однако размещать ролик автор впоследствии передумал. Он уверяет, что «в TikTok нашёл эту девушку», разместившую видео. Однако так и не понял, кто она такая.

Ранее сообщалось, что в соцсети появилось видео, где в стиле битбокса мужчина в одежде священнослужителя предлагал людям покаяться в грехах. В Российской православной церкви заинтересовались видеороликом, однако сразу же усомнились в том, что на нём действительно священник.