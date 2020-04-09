Призывавшего сжигать людей с коронавирусом могут посадить в тюрьму

https://static.news.ru/photo/84897648-7a72-11ea-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Кировской области потребовала возбудить уголовное дело за призыв физически уничтожать заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом пользователь социальной сети «ВКонтакте» написал в комментарии к одной из публикаций.

В материале, который заинтересовал пользователя, была размещена новость о количестве пациентов в регионе, а также было сказано, что четверо заболевших прибыли из Москвы.

К этому сообщению пользователем социальной сети «Дмитрий Ложкин» оставлен комментарий с призывами сжигать инфицированных лиц вместо госпитализации, — сказано в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В действиях автора комментария прокуратура усмотрела публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Материалы проверки направлены в территориальное управление ФСБ для рассмотрения вопроса о привлечении интернет-пользователя к уголовной ответственности.

Автору комментария грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, полицейские задержали подростка, который набросился с ножом на своего приятеля из-за фоне конфликта, возникшего в социальной сети.