Призвавший расстреливать бездомных собак депутат заявил, что гордится этим

Депутат Заксобрания Забайкалья Александр Михайлов заявил, что не отказывается от своего призыва расстреливать бездомных собак, по его мнению, таких псов нужно «пускать на унты». Вместе с этим он уточнил, что речь идёт исключительно о бродячих собаках, а не о домашних питомцах, пишет «МК в Чите».

Ребёнка загрызли собаки. Да, я сорвался, был на эмоциях. По двору из-за беспризорных собак уже не пройти. А ведь все обращения (поступившие в прокуратуру с требованием проверить высказывание Михайлова — NEWS.ru) — как под копирку. Я не отказываюсь от своих слов и горжусь своим поступком. Бездомных собак нужно пускать на унты. Бездомных, а не домашних, которые уже как члены семьи, — высказался Михайлов.

Ранее депутат заявил, что бродячих собак необходимо отстреливать, независимо от того, агрессивны они или нет. По его словам, запрет на это навязан России извне. Зоозащитников, заступающихся за таких животных и подкармливающих их, парламентарий назвал «пятой колонной» и призвал ввести для них высшую меру наказания.

Некоторое время спустя Михайлов признал, что насчёт зоозащитников «погорячился». Однако свою позицию по отношению к бродячим животным не изменил. Он заявил, что считает ненормальной ситуацию, когда в собаку «нельзя палкой кинуть».