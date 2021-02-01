Призраки: риелтор рассказал о самых странных причинах срыва сделки

https://static.news.ru/photo/d97252a2-6463-11eb-86f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев рассказал, по каким самым странным причинам клиенты отказываются от покупки квартиры. Так, к примеру, неблагоприятный прогноз личного астролога может оставить человека без желанной недвижимости.

Вихлянцев поведал, что люди с недоверием относятся к домам, расположенным в так называемых геопатогенных зонах. Эти зоны характеризуются тем, что в них якобы происходят необъяснимые наукой вещи, влияющие на человека, его домашних животных и даже на домашние растения. Клиенты считают, что в таких местах с ними может случиться что-то очень неприятное.

Также нередко сделка срывается из-за плохой кармы продавца или застройщика. В других случаях планировка квартиры может быть сделана не по фэншуй.

К сожалению, это здоровые люди все похожи друг на друга, а болен каждый по-своему, и иногда фантазия зашкаливает, — сказал специалист в разговоре с «Ридусом».

Он также отметил, что потенциальные покупатели с недоверием относятся к домам, в которых в 1990-е годы жили криминальные авторитеты и происходили «разборки». Не исключено, что люди боятся обнаружить в стене собственной квартиры замурованное тело или какое-либо оружие.

Также многие стремятся не покупать квартиры в домах, которые построены на территории, где раньше были болота. Как правило, никакой угрозы для конструкции здания нет, однако этот факт всё равно заставляет клиентов волноваться и отказываться от сделки.

Ранее NEWS.ru писал, что партнёр ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев заявил, что стандартным основанием для отъёма жилья является ситуация, когда оно находится в залоге. В случае невыплаты банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, проводятся торги.

Однако, по словам юриста, из этого правила есть исключения. Речь идёт о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жильё.