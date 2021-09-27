Признали важность для общества: аналитик о запрете судимым работать в такси

Внесённый российским правительством в Госдуму законопроект о запрете судимым за ряд преступлений гражданам работать в такси означает, что государство признаёт данную сферу услуг общественно важной, рассказал NEWS.ru главный редактор сетевого издания «Бюро ИКС» Роберт Ян. Аналитик объяснил, что безопасность пассажира основана не только на технических возможностях автомобиля и знании ПДД, но и на создании для клиента «зоны комфорта».

Если пассажир понимает, что потенциально может пострадать от действий водителя, то он начнёт с настороженностью относится и ко всем таксистам. Он же не знает, кто конкретно сел за руль. Человеку не запретят работать в такси, если совершённое преступление не связано с человеком. Например, если экс-предпринимателя признали виновным в намеренном банкротстве своего бизнеса, то потом он сможет работать в такси, — отметил Ян.

Эксперт в области транспорта и такси подчеркнул, что путь в профессию закроют тем, кто ещё находится под наблюдением соответствующих органов, чья безопасность для окружающих ещё не подтверждена.

Речь идёт о внесении сферы такси в перечень тех профессий, куда таким людям путь закрыт. Эта норма уже есть в других видах деятельности. До этого такси туда не входило. Это говорит о том, что такси как сфера услуг обществом и государством понимается как значимая, — подчеркнул Ян.

Он добавил, что гражданин с непогашенной судимостью «может иметь склонность к рецидиву, а в случае прямого контакта с потенциальной жертвой у него может возникнуть соблазн».

Нужно исключить этот соблазн. Человек, вставший на пусть исправления, не будет его испытывать. А пассажир почувствует себя в безопасности, — резюмировал спикер.

Ранее кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, включает в себя убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.