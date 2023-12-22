Убийца командира подлодки «Краснодар» рассказал о работе с СБУ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сергей Денисенко

Подозреваемый в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко дал показания о том, что убийство организовано сотрудниками СБУ, передает ТАСС. Об этом рассказал прокурор региона Сергей Табельский в ходе пресс-конференции.

Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления, а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ожидается, что расследование по уголовному делу будет завершено в первом квартале 2024 года. После с обвинительным заключением его направят в суд для рассмотрения по существу.

Нападение на Ржицкого было совершено 10 июля возле спорткомплекса «Олимп». Он скончался от огнестрельного ранения на месте. Ранее Ржицкий командовал подводной лодкой «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года.

Денисенко задержали 11 июля. При обыске у него нашли пистолет с глушителем, который, по версии следствия, может быть орудием убийства. Денисенко в совершении преступления сознался. Сообщалось, что он возглавлял клуб карате «Скиф», собиравший средства для ВСУ.