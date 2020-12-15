Признанные «иностранными агентами» россияне смогут участвовать в выборах

Граждане России, которых власти признают «иностранными агентами», не будут лишены пассивного избирательного права, а значит, смогут быть избраны, заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.
Накануне в Государственную думу был внесён законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за злостное нарушение физическими лицами, СМИ и незарегистрированными общественными объединениями требований закона о получении статуса иноагента. Как пояснил NEWS.ru один из авторов инициативы сенатор Андрей Климов, наказание идёт не за деятельность в качестве иностранного агента, а только за злостное уклонение от регистрации такой деятельности или исполнения своих обязанностей. В то же время эксперты не видят объективных причин для внесения подобных изменений в Уголовный кодекс и считают, что таким образом в стране создаются условия для избирательных репрессий.