Признанные «иностранными агентами» россияне смогут участвовать в выборах

Нарушения по времени выдачи результатов тестов на COVID-19 зафиксированы ещё в 38 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Нарушения мы регистрируем в 38 регионах, эта работа продолжается, — отметила Попова, слова которой приводит РИА Новости. Она также добавила, что, согласно представленным отчётам, 97% исследований на COVID-19 проводятся в...