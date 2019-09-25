https://static.news.ru/photo/1bb9d6ce-df6f-11e9-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одна из сестёр Хачатурян — Мария — сдала единый государственный экзамен. О дальнейшем образовании девушка пока не задумывалась.

Испытание она прошла довольно успешно, несмотря на стрессы из-за уголовного дела и прогулы во время ареста, пишет « Ридус » со ссылкой на Mash.

В июле 2018 года в Москве убили 57-летнего Михаила Хачатуряна. В преступлении подозреваются его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сёстрам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. При этом в обвинении отмечено, что действия девушек спровоцировал сам потерпевший. В августе 2019 года СК РФ подтвердил факты домогательств со стороны Михаила Хачатуряна

Как ранее писал News.ru, журналисты обнародовали информацию, которая была получена с телефона, обнаруженного на месте убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми. Из текста сообщений следует, что мужчина неоднократно угрожал своим детям насилием, обещал выгнать их из дома и оскорблял.