Признание ДНР и ЛНР вошло в курс школьной программы по истории Признание Россией ДНР и ЛНР вошло в школьный курс по истории для девятых классов

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Признание ДНР и ЛНР, пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию РФ вошли в школьный курс истории для девятых классов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Института стратегии развития Российской академии образования.

В документе значится, что изучение этих событий будет проходить в рамках модуля «Российская Федерация на современном этапе», входящего в основной курс школьной программы по истории для девятых классов.

Кроме того, в рамках этого модуля школьникам предлагается изучить нацпроекты 2014–2024 годов, строительство Крымского моста и трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Ранее спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил о том, что английский язык следует исключить из школьной программы. По его мнению, вместо этого лучше изучать «свои языки», поскольку при изучении иностранного ребёнок может захотеть посмотреть, какие они, зарубежные страны.