Хроническое заболевание: названы 10 верных признаков интернет-зависимости

Международный день без Интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В этот день многие люди решают хотя бы сутки не выходить во Всемирную паутину. Однако некоторым такое испытание не по силам. Речь идёт о тех, кто впал в зависимость от Сети. Она представляет собой хроническое заболевание, которое затрагивает структуры мозга — в частности, отвечающие за память, мотивацию и вознаграждение. О том, как распознать у себя зависимость от Интернета и почему важно хотя бы на день от него отказаться, — в материале NEWS.ru.

Интернет-зависимость чаще всего возникает у людей, которым не удаётся реализовать свои потребности в той или иной сфере жизни. В таком случае они пытаются удовлетворить их в виртуальном пространстве. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Специалисты выделяют несколько видов зависимости от Всемирной паутины: интернет-сёрфинг — постоянный поиск информации, которая не несёт никакой ценности; виртуальное общение — потребность в постоянной коммуникации; онлайн-игры — они обычно сопровождаются желанием вкладывать деньги; виртуальное казино или торги — погоня за быстрым заработком. Каждая из них негативно сказывается на психологическом состоянии человека, может приводить к бессоннице, частым головным болям, а также к разрушению межличностных отношений, пояснила Кондрахина.

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Тревожные звоночки

Для того чтобы избавиться от интернет-зависимости, для начала нужно её распознать и признать. Тревожиться стоит, если после пробуждения вы начинаете день с просмотра событий в социальных сетях, а не с гигиенических процедур или зарядки. Признаком зависимости также является желание постоянно фиксировать свои действия и выкладывать их на всеобщее обозрение — будь то фотографии или посты в блоге.

Обеспокоиться также следует, если вы ни на минуту не можете выпустить телефон из рук и практически каждую минуту смотрите в монитор. Или же неспособны отследить, сколько времени проводите в онлайне. У вас портится настроение или начинается истерика, когда отключают электричество или оборвалась связь с Интернетом. О зависимости, помимо прочего, говорит и то, что находясь в компании друзей и близких, человек часто молчит и переписывается при этом в мессенджерах с другими людьми. Такое поведение нередко приводит к разрушению реальных контактов, постоянным скандалам в семье — это ещё один тревожный звонок. Также стоит насторожиться, если у вас возникают проблемы с учёбой или работой — при интернет-зависимости это частое явление, ведь внимание и мысли человека направлены в другое русло. О проблемах говорит и то, что индивид продолжает «зависать» в телефоне даже передвигаясь по городу. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

Зависимость от Всемирной паутины нередко проявляется и в физическом состоянии человека — он начинает хуже видеть, испытывать сухость глаз, дискомфорт в спине, шее, кисти рабочей руки, а также сталкиваться с нарушением образа питания, отмечает Кондрахина.

Stefan Arend/imago stock&people/Global Look Press

Рецепт от болезни

Побороть зависимость от Интернета помогут чёткие правила. Необходимо ограничить норму экранного времени — желательно установить её в настройках телефона. В таком случае гаджет сам будет оповещать вас о чрезмерном пребывании в Сети, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Данилова.

Если же вы заметили, что слишком много времени в Интернете стал проводить близкий человек, скажите ему об этом. Главное — сделать это без упрёков и наставлений, а искренне и с заботой. В противном случае человек может принять ваши слова «в штыки», поясняет психолог. Специалист рекомендует договориться с близким о совместном инфодетоксе, когда вы на день отключаете гаджеты, предупредив об этом близких.

Международный день без Интернета — прекрасный повод начать свой путь к борьбе с зависимостью. В первый раз отказаться от Сети будет очень непросто. Рука будет по привычке тянуться к смартфону. Более того, у человека может возникнуть повышенная тревожность из-за мыслей о том, что он пропустит что-то важное. Как и с любой другой зависимостью, важно переждать момент «ломки». Для первого раза будет победой, даже если у вас получится хотя бы немного расслабиться и отвлечься — займитесь спортом, прогуляйтесь с собакой, приготовьте любимое блюдо и порадуйте близких. На следующий день вы вернётесь в онлайн и поймёте, что мир не рухнул, а вы получили своеобразную перезагрузку. Елена Данилова психолог и астролог психолог и астролог

После пробного дня без Интернета психолог рекомендует проводить подобные эксперименты регулярно — сначала раз в месяц, а потом раз в неделю. С каждым разом такая практика будет даваться всё легче и в скором времени окажет значительное влияние на психологическое состояние человека. В частности, улучшит сон и память, снизит тревожность и даст возможность сконцентрировать внимание на действительно важных вещах, подытожила Данилова.