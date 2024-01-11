Призера Олимпиады арестовали в Сыктывкаре по делу о вымогательстве Призера Олимпиады Никитина арестовали в Сыктывкаре по делу о вымогательстве

Фото: Сыктывкарский городской суд Республики Коми

Владимир Никитин

Российского боксера бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Владимира Никитина задержали в Сыктывкаре по делу о вымогательстве, сообщили в пресс-службе городского суда. Спортсмена обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей, его заключили под стражу до 23 февраля.

Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с его применением»), — говорится в сообщении.

Ранее уголовные дела возбудили в отношении троих бывших сотрудников полиции из отдела наркоконтроля в Ростовской области. Силовики вымогали 3 млн рублей у двух местных жителей, угрожая подбросить запрещенные вещества.

В августе 2022 года подозреваемые в возрасте 27, 25 и 23 лет ворвались в квартиру к пострадавшим, избили их и потребовали заплатить 3 млн. Также силовики заявили, что подбросят наркотики потерпевшим, если они откажутся отдать деньги. Уточняется, что полицейских уволили из органов в конце октября 2022 года, причиной стали результаты внутренней проверки в отделе.