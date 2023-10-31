Приземление в лесу, эвакуация группы: как выглядели учения Росгвардии Спецназ Росгвардии провел учения в Московской области. Бойцы отработали десантирование без парашютов и высадку в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецназ Росгвардии отработал элементы десантной подготовки в сложных метеоусловиях

Спецназ Росгвардии провел учения в Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Бойцы спецподразделения отработали различные элементы десантной подготовки, в том числе в сложных метеоусловиях. По словам руководителя учебного сбора полковника Сергея Лихторенко, бойцы успешно справились со всеми задачами.

«Военнослужащие и сотрудники сил специального назначения Росгвардии успешно выполнили все элементы беспарашютного десантирования и подтвердили свою готовность к выполнению поставленных боевых задач в любых метеорологических условиях», — отметил он.

В пресс-службе ведомства добавили, что спецназовцы усовершенствовали навыки парашютного и беспарашютного десантирования, эвакуации с использованием каната, а также переноски техники на внешней подвеске вертолета в сложных метеорологических условиях. Кроме того, бойцы спецподразделения Росгвардии на вертолете Ми-8 десантировались с высоты 3000 метров. При себе у них было оружие, контейнеры со специальным снаряжением, продовольствие и боеприпасы — все, что необходимо для выполнения служебно-боевых задач.

Другими задачами росгвардейцев стали отработка навыков приземления на необорудованную площадку в лесу, десантирование с помощью устройства скоростного спуска и альпинистского снаряжения. Во время учений они проводили эвакуацию группы спецназа с использованием каната и отработали доставку группы с транспортным средством на внешней подвеске вертолета.

Каждый отработанный элемент необходим для эффективного выполнения боевых задач в условиях сложной, динамично меняющейся оперативной обстановки, уточнили в пресс-службе Росгвардии. Самые яркие кадры — в фотогалерее NEWS.ru.