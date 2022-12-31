Приземление самолета с освобожденными из плена россиянами показали на видео Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Самолет с 82 российскими военными, освобожденными из украинского плена, вечером 31 декабря приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области, видео опубликовал телеканал «Звезда». Военных после возвращения на родину отправили в медицинские учреждения Минобороны РФ, где бойцы пройдут лечение и реабилитацию. Они поблагодарили всех, кто оказал содействие их освобождению из плена, поздравив россиян с Новым годом.

Настроение хорошее, боевое, предновогоднее. Всем родным привет, — сказал один из освобожденных военных.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 82 военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что в плену им грозила «смертельная опасность». После освобождения военных повезли на аэродром в автобусе, где им раздали телефоны с сим-картами, чтобы они могли позвонить родственникам.

Ранее украинские военнопленные заявили основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину о том, что мечтают о мире и скорейшем завершении конфликта. Пригожин посетил пленных в преддверии Нового года и поздравил их с праздником. Украинцы рассказали ему, что были мобилизованы из Киева, Одессы, Львова и Кривого Рога.