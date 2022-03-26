Приюты для животных столкнулись с трудностями из- за подорожания кормов

Подорожание кормов и ветеринарных препаратов поставило в сложную ситуацию приюты для животных. В среднем, ежемесячные расходы на содержание бездомных животных выросли на 30-40%, пишут «Известия».

В приюте «Тимошка», который является частной организацией, сообщили , что сейчас вынуждены «ужиматься во всём». Вместо гречки и крупы владельцы приюта закупают гречневые хлопья, также неясно, получится ли закупить на сезон противопаразитарные препараты.

Какое-то время продержимся, но если ситуация не изменится, рискуем оказаться на грани голода. Подорожали стройматериалы и щебень, а значит, во время таяния снегов мы «поплывём». Строить новые вольеры тоже нереально, — рассказали газете в приюте.

Сокращается на фоне ростов расходов и количество пожертвований. Так, приюту «Альма», где живут 500 собак, кошек и кроликов, в месяц на содержание нужно 630 тысяч рублей, но в этом месяце удалось собрать только треть суммы.

У нас есть небольшая заначка сухого корма, недели на две — дней десять хватит. Что будет дальше, мы не знаем, — цитирует издание директора «Альмы» Людмилу Бычкову.

В питерском приюте «Ржевка» сообщили, что будут переводить животных с импортных кормов на российские. В организации отметили, что уже сейчас волонтёры и посетители стали приносить гораздо меньше корма.

Ранее первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов заявил, что парламентарии отказались поддерживать инициативу по лишению жизни бездомных животных. При этом было предложено стерилизовать бродячих собак.