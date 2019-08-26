https://static.news.ru/photo/9b405428-c853-11e9-83f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Минтруд РФ предложил ввести пособия для семей, которые будут брать в дом одиноких пенсионеров.

Эта инициатива изложена в направленной ведомством для рассмотрения в регионах информации о практиках, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей. Предполагается, что сумма пособия для принимающих семей составит десять тысяч рублей, пишут « Известия ».

Участвовать в программе смогут дееспособные граждане старше 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, не имеющие совершеннолетних дееспособных детей, проживающих в том же регионе.

Как писал News.ru ранее, количество работающих пенсионеров в России за последние четыре года сократилось на треть. Такие данные озвучили в Росстате. Уменьшение составило 35%. Если в 2015 году трудовую деятельность продолжали около 15 млн россиян пенсионного возраста, то сейчас их около 10 млн.